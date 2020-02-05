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6:51   5 Февраля 2020
Весь мир

Количество случаев заражения коронавирусом в Южной Корее увеличилось до 18

Количество случаев заражения коронавирусом в Южной Корее увеличилось до 18

Южная Корея подтвердила еще два новых случая заражения новым коронавирусом. Об этом сообщает организация я Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при Минздраве республики.

Один из зараженных — 38-летний мужчина, который был на конференции в Сингапуре с 18 по 24 января. Позже ему сообщили, что среди присутствующих был носитель коронавируса, из-за чего ему пришлось во вторник в специальный медпункт. Проведенные анализы подтвердили наличие вируса.

Последним, 18-м заболевшим стала 21-летняя девушка, которая является дочерью 16-го зараженного. Она была в добровольном карантине как член семьи больного, и находилась некторое время под наблюдением.

Ранее Южная Корея подтвердила 16 случаев заражения, еще 129 проходят проверку. Все, кто контактировал с зараженными, отправляются на двухнедельный домашний карантин. Число таких людей на данный момент превысило 1300.

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Автор: Олег Королев
#южная корея #коронавирус

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