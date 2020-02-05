Боевики обстреляли окраину сирийского города Алеппо

Боевики обстреляли самодельными фугасными снарядами окраины сирийского города Алеппо. Об этом сообщает РИА «Новости».

Один из фугасов попал в дом учительницы Гады Агеди. В момент инцидента она варила кофе гостьям.

По ее словам, в момент попадания снаряда произошла ослепляющая вспышка. Женщина отметила, что какое-то время не могла ничего разглядеть, и сейчас она не очень хорошо слышет.

Агеди и ее подруги получили контузии. Двое женщин госпитализированы с сотрясением мозга и травмами барабанных перепонок.

Ранее глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что на территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения перемирия со стороны боевиков. За минувшие сутки было зафиксировано 27 обстрелов. Боевики обстреляли ряд населенных пунктов в провинциях Хама, Идлиб, Латакия и Алеппо.