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Боевики обстреляли окраину сирийского города Алеппо

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 Латвийские спецслужбы провели обыски в офисе компании-ретрансляторе «Первого канала»

Латвийские спецслужбы провели обыски в офисе компании-ретрансляторе «Первого канала»
Боевики обстреляли окраину сирийского города Алеппо

Боевики обстреляли окраину сирийского города Алеппо

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6:15   5 Февраля 2020
Весь мир

Боевики обстреляли окраину сирийского города Алеппо

Боевики обстреляли окраину сирийского города Алеппо

Боевики обстреляли самодельными фугасными снарядами окраины сирийского города Алеппо. Об этом сообщает РИА «Новости».

Один из фугасов попал в дом учительницы Гады Агеди. В момент инцидента она варила кофе гостьям.

По ее словам, в момент попадания снаряда произошла ослепляющая вспышка. Женщина отметила, что какое-то время не могла ничего разглядеть, и сейчас она не очень хорошо слышет.

Агеди и ее подруги получили контузии. Двое женщин госпитализированы с сотрясением мозга и травмами барабанных перепонок.

Ранее глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что на территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения перемирия со стороны боевиков. За минувшие сутки было зафиксировано 27 обстрелов. Боевики обстреляли ряд населенных пунктов в провинциях Хама, Идлиб, Латакия и Алеппо.

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Автор: Олег Королев
#сирия #алеппо

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