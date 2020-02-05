Власти Украины уличены в фальсификации электронной переписи населения

Проведенная украинским министром Дмитрием Дубилетом электронная перепись населения была сделана простым умножением на 0,888 цифр Государственной службы статистики Украины. Об этом сообщил «Украинский центр общественных данных».

В своих расчетах эксперты использовали файл «Оценка имеющегося населения Украины», опубликованный в Telegram-канале чиновника. Данные Дубилета о возрасте и поле населения они сравнили официальными данными Госслужбы статистики. Они выяснили, что при подсчете в каждой возрастной группе было примерно одинаковое соотношение.

Тогда эксперты применили к данным Госкомстата коэффициент 0,888. После нескольких попыток им удалось почти с полной точностью воссоздать данные, которые были опубликованы Дубилетом. Министр подавал результаты как результат «экстраполяции» данных пенсионного реестра на данные Госкомстата Украины.