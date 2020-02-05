Десять человек с круизного судна в Японии заражены коронавирусом

Новый тип коронавируса найден у десяти пассажиров круизного лайнера, который находится уже несколько дней находится у японского города Йокохама. Об этом сообщил министр здравоохранения Японии Като Кацунобу.

Пассжиров направят в больницы. По его словам, в числе зараженных нет лиц в тяжелом состоянии.

При том министр выразил пожелание, чтобы остальные пассажиры и члены экипажа еще 14 дней. Он отметил, что медики будут следить за состоянием их здоровья, и приложат все усилия, чтобы предотвратить расширение заражения.

Китайские власти 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Возбудителем стал коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся в КНР превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490. ВОЗ признала эпидемию чрезвычайной ситуацией международного значения.