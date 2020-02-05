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 Десять человек с круизного судна в Японии заражены коронавирусом

Десять человек с круизного судна в Японии заражены коронавирусом
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 Латвийские спецслужбы провели обыски в офисе компании-ретрансляторе «Первого канала»

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Боевики обстреляли окраину сирийского города Алеппо

Боевики обстреляли окраину сирийского города Алеппо

 Десять человек с круизного судна в Японии заражены коронавирусом

Десять человек с круизного судна в Японии заражены коронавирусом
5:14   5 Февраля 2020
Весь мир

Десять человек с круизного судна в Японии заражены коронавирусом

Десять человек с круизного судна в Японии заражены коронавирусом

Новый тип коронавируса найден у десяти пассажиров круизного лайнера, который находится уже несколько дней находится у японского города Йокохама. Об этом сообщил министр здравоохранения Японии Като Кацунобу.

Пассжиров направят в больницы. По его словам, в числе зараженных нет лиц в тяжелом состоянии.

При том министр выразил пожелание, чтобы остальные пассажиры и члены экипажа еще 14 дней. Он отметил, что медики будут следить за состоянием их здоровья, и приложат все усилия, чтобы предотвратить расширение заражения.

Китайские власти 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Возбудителем стал коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся в КНР превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490. ВОЗ признала эпидемию чрезвычайной ситуацией международного значения.

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Автор: Олег Королев
#япония #коронавирус

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