Новейший российский танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел испытания

Государственные испытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв» успешно закончились. Об этом сообщил официальный представитель «Уралвагонзавода» РИА «Новости».

Контракт на поставку опытной партии новых танков «Прорыв» в войска был подписан во время военно-технического форума «Армия-2019».

Собеседник агентства в преддверии выставки Defexpo India-2020 сообщил, что контракты между Минобороны РФ и «Уралвагонзаводов» на поставку партий танков Т-90М находятся на стадии выполнения.

В декабре минувшего года замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что по результатам испытаний будет принято решение о принятии на вооружение и начале серийной подготовке новых танков. В сентябре армия начала получать Т-90М.

Т-90М является модификацией Т-90А. Ключевым отличием новой модели является башня новой конструкции с многослойным бронированием, размещением боеукладки вне боевого отделения и с 125-миллиметровой пушкой, которая аналогична «Армате». Комфорт экипажа улучшен за счет кондиционера. Установлены автоматизированная система управления огнем «Калина» и дистанционно управляемая зенитная пулеметная установка, укреплена броня с помощью системы «Реликт».