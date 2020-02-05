Число жертв нового коронавируса в Китае увеличилось до 490 человек

Общее число жертв пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, на материковой части КНР увеличилось до 490 человек. Об этом сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения Китая.

Ранее днем сообщалось о 20,5 тысячи заболевших и 425 умерших.

По состоянию на полночь вторника, госкомитет получил от 31 провинции (в том числе районов и городов центрального подчинения) информацию о подтвержденных 24 324 случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. При этом из них 3 219 человек находятся в тяжелом состоянии, 490 умерли, 892 выписаны из больниц.

За сутки выявлены 3,8 тысячи новых случаев. В Гонконге отдельно выявлено 18 случаев, один человек умер. В Макао - 10, на Тайване - 11.

Также зарегистрированы еще 23,2 тысячи случаев с подозрением на новый тип коронавируса. На данный момент под наблюдением находятся почти 185,5 тысячи человек, тесно контактировавших с заболевшими.

Власти Китая 31 декабря минувшего года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Установлено, что возбудителем является новый коронавирус.