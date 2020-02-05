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Латвийские спецслужбы провели обыски в офисе компании-ретрансляторе «Первого канала»

Латвийские спецслужбы провели обыски в офисе компании-ретрансляторе «Первого канала»

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3:23   5 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Латвийские спецслужбы провели обыски в офисе компании-ретрансляторе «Первого канала»

Латвийские спецслужбы провели обыски в офисе компании-ретрансляторе «Первого канала»

Служба госбезопасности Латвии провела обыски в помещениях компании Baltijas Mediju alianse, которая занимается ретрансляцией в странах Балтии программ «Первого канала». Об этом сообщает Латвийское телевидение (ЛТВ).

По данным телеканала, обыски прошли во вторник в офисе на улице Гертрудес в Риге. Латвийские спецслужбы данную информацию не прокомментировали.

Частью Baltijas Mediju Alianse является «Первый балтийский канал», который ретранслирует программы российского «Первого канала». Также в альянс входит рекламное агентство «Первый балтийский музыкальный канал», рекламное и медийное агентство Ren TV Baltic, дистрибьютор телеканалов Tem LV, а также издательский дом Print Media и газеты MK Latvija и MK Estoņija. Всего в Baltijas Mediju Alianse включено 25 телеканалов в Балтии. Также компания производит местные телевизионные новости в Эстонии и Латвии.

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Автор: Олег Королев
#латвия #первый канал

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