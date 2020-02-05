Первый самолет ВКС с россиянами из Уханя приземлился для дозаправки

Первый самолет ВКС РФ, вылетевший в Россию из китайского Уханя во вторник, совершил посадку для дозаправки на аэродроме Восточного военного округа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что самолет Воздушно-космических сил РФ с россиянами, эвакуированными из города Ухань, приземлился на аэродроме ВВО.

После дозаправки, самолет выполнит перелет в конечный пункт назначения в Тюменской области. На борту воздушного судна находятся 80 российских граждан с личными вещами.

Китайские власти 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус 2019-nCoV.

Ранее сообщалось, что число умерших от коронавируса в Хубэе выросло до 479 человек. Зафиксировано 3156 новых случая заражения, из которых 1967 - в Ухане.