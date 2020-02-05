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 Зеленский рассказал, куда пойдут полученные от «Газпрома» средства

Зеленский рассказал, куда пойдут полученные от «Газпрома» средства
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2:46   5 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Зеленский рассказал, куда пойдут полученные от «Газпрома» средства

Зеленский рассказал, куда пойдут полученные от «Газпрома» средства

Полученные Украиной от «Газпрома» в рамках соглашений по продолжению транзита газа 2,9 миллиарда долларов могут пойти на реализацию в стране инфраструктурных проектов и развитие медицины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, Киев планирует направить средства на строительство дорог, поскольку это является инфраструктурным приоритетом властей. Также Зеленский отметил, что средства пойдут в медицинскую сферу, на повышение энергоэффективности, а также другие инфраструктурные проекты.

Украинский президент предложил правительству страны подготовить необходимые проекты документов в течение двух недель.

«Нафтогаз» и «Газпром» 30 декабря подписали пакет соглашений, касающихся продолжения поставок газа через Украину. Был заключен транзитный контракт на пятилетний срок. Обе стороны отказались от судебных исков, по некоторым из них не были приняты решения. «Газпром» выплатил Киеву 2,9 миллиарда долларов по вердикту Стокгольмского арбитража.

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Автор: Олег Королев
#украина #нафтогаз #зеленский

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