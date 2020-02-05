Количество жертв коронавируса в китайском Хубэе возросло до 479

Число погибших в результате заражения новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй увеличилось до 479 человек. Об этом сообщает комитет здравоохранения центрального региона КНР.

Власти за прошедший день выявили 3156 новых случая заражения. При этом 1697 новых случаев зафиксировано в столице провинции - городе Ухань, который является эпицентров распространения болезни.

По состоянию на полночь вторника, 520 человек выписаны из больниц.

Китайские власти 31 декабря минувшего года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухане. Позже специалисты выяснили, что причиной болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

Ранее ВОЗ сообщала, что количество заболевших новым коронавирусом по всему миру превысило 20,6 тысячи. Всего от заболевания скончались 425 человек. Единственный летальный случай за пределами КНР зарегистрирован на Филиппинах.