Боевики распространили фейк об атаке на российских военных в Алеппо через «Новую газету»

ФАН проанализировал материал «Новой газеты» о предполагаемой гибели российских военных в Сирии и выяснил, что вся статья основана на подробностях, которые могли бы быть получены только от совершивших нападение боевиков. Минобороны РФ уже опровергло информацию о потерях, из чего следует, что «расследование» «Новой газеты» является очередным вбросом.

Во вторник «Новая газета» опубликовала расследование, которое основано на слухах о гибели четырех российских военных в сирийской провинции Латакия. По утверждению журналистов издания, эксклюзивная информация была получена от собственных источников газеты в Сирии. В тот же день глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Боренков опроверг сообщения о гибели российских военных.

«Сообщения о якобы имевшем место обстреле протурецкими формированиями поста российской военной полиции севернее города Телль-Рифат провинции Алеппо не соответствуют действительности», — заявил на брифинге Боренков.

В соцсетях распространялась информация о том, что 1 февраля российские офицеры якобы попали под минометную атаку в пригороде Алеппо, из-за чего им пришлось отбивать массированную атаку боевиков с использованием смертников. Однако, эта версия оказалась несостоятельной, поскольку сообщения о наступлении боевиков не подтвердились.

После этого авторы вбросов придумали другую версию — будто автомобиль с российскими военными подорвался на фугасе, после чего боевики их расстреляли. Новый сценарий также не подтверждался фактами, но он сложнее опровергался, поскольку инцидент якобы произошел без свидетелей, в малонаселенной местности. Несмотря на то, что новая версия стала распространяться еще в понедельник, это не помешало журналистам «Новой газеты» выдать ее за собственную.

Журналисты издания момент с отсутствием доказательств обошли своими традиционными методами – все догадки списали на неназванные источники в Сирии. Чтобы сделать материал более эксклюзивным, они добавили в статью необычные подробности: например, в материале было указано, что боевики после якобы подрыва фугаса добили российских офицеров двумя выстрелами в сердце и голову. Журналистов не смутил тот факт, что такие подробности могли быть получены только от террористов, которые устроили засаду.

Также примечательным является факт, о котором рассказал некий источник - нападение было совершено якобы с целью сорвать переговоры между Сирией и Турцией. Однако, каким образом гибель российских военных должна была повлиять на переговоры третьих стран, журналисты не указывают.

Обозначенная «Новой газетой» цель выдуманного инцидента заявлена явно для того, чтобы взрастить недоверие между российскими, сирийскими и турецкими военными. Это может быть на руку только боевикам, положение которых в сирийской провинции Идлиб можно назвать катастрофическим, они экстренно нуждаются в передышке. ФАН предполагает, что для этого «Новой газете» от «источников» и поступила данная версия вброса.

Ранее либеральное издание уже попадалось на сотрудничестве с действующими в Сирии террористами, а также на публикации вбросов о российских военных. По этой причине появление в «Новой газете» заказного материала от террористов не является неожиданным.

Так, ранее ФАН выяснил, что спецкор издания Денис Коротков получал эксклюзивную информацию от боевиков ИГ*. Еще в сентябре 2019 года контакты журналиста были найдены в вещах одного из ликвидированных террористов в окрестностях Дейр-эз-Зора. Позже один из бывших членов ИГ* рассказал, что Коротков на постоянной основе сотрудничал с террористами, получая от них эксклюзивную информацию.

Таким образом, очередной вброс «Новой газеты» о гибели четырех российских военных в Сирии вряд ли был случаен. Его главной целью было создать напряженность между российской, сирийской и турецкой сторонами, нагнетая атмосферу недоверия. План газеты провалился, поскольку провокационное «расследование» было опубликовано всего за пару часов до брифинга Минобороны РФ, на котором была опровергнута ложная информация.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.