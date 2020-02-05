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1:19   5 Февраля 2020
Весь мир

Палестина внесет резолюцию против «сделки века» Трампа в Совбез ООН

Палестина внесет резолюцию против «сделки века» Трампа в Совбез ООН

Палестина внесет в СБ ООН резолюцию с осуждением «мирного плана», представленного президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил палестинский постпред при всемирной организации Рияд Мансур.

Мансур отметил, что в результате тесной работы с коллегами из делегации Туниса был разработан документ, который сейчас распространяется между другими членами СБ. По его словам, к концу недели будут завершены переговоры по тексту, чистовик которого будет представлен в понедельник и вынесен на голосование во вторник.

Выступая в рамках сессии комитета ООН по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа, он призвал страны выступить соавторами проекта резолюции. По его словам, авторы будут работать над тем, чтобы подготовить проект резолюции с жесткими формулировками, заручившись более широкой поддержкой в СБ.

«Мы знаем, что ее заблокируют посредством вето. Но мы хотим показать, что все международное сообщество выражает единую позицию», — подчеркнул Мансур.

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Автор: Олег Королев
#палестина #совбез оон #сделка века

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