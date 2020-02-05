Минздрав РФ подготовил проект о ввозе незарегистрированных лекарств

Минздрав РФ подготовил проект постановления, который утверждает правила ввоза в страну незарегистрированных препаратов. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте постановления говорится, что данный порядок устанавливает правила ввоза конкретной партии незарегистрированных лекарственных препаратов, включенных в перечень заболеваний и состояний, и соответствующих лекарственных препаратов, содержащих психотропные и наркотические вещества.

Согласно постановлению Минздрава, ввоз незарегистрированных наркотических и психотропных лекарств будет осуществляться государственным предприятием «Московский эндокринный завод». Деньги на закупку предусмотрены Минпромторгом в федеральном бюджете.

Данное постановление вступит в силу 1 марта 2020 года и будет действовать до 31 декабря 2023 года.