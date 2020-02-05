Второй военный самолет с 64 людьми на борту вылетел в РФ из Уханя

Второй самолет ВКС РФ вылетел из китайского Уханя в Россию. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что на второй самолет с эвакуируемыми россиянами вылетел из аэропорта Ухань в КНР в РФ. На борту военно-транспортного самолета находятся 64 человека с личными вещами.

Отмечается, что всех граждан РФ на борту сопровождают военные медики и специалисты в области вирусологии Минобороны РФ. Они находятся в специальном защитном снаряжении. Состояние перевозимых российских граждан специалисты непрерывно отслеживают.

Первым самолетом ВКС РФ во вторник в РФ из китайского Уханя, где бушует коронавирус, вылетели 80 человек.

Российские власти из-за угрозы распространения коронавируса приняли решение эвакуировать россиян из КНР самолетами ВКС РФ. Также были приостановлены пассажирские железнодорожные перевозки с КНР, ограничено движение китайских граждан через пункты пропуска на границе с Монголией. В аэропортах усилены меры по выявлению заболевших.