ООН не подтверждает наличие в Ливии представителей российской частной военной компании (ЧВК). Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

В ноябре минувшего года некоторые СМИ опубликовали сообщение помощника американского госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвида Шенкера, который заявил, что российское военное вмешательство угрождает стабильности, безопасности и миру в Ливии. Он призвал страны Европы ввести санкции против ЧВК «Вагнера». В начале текущего года российский лидер Владимир Путин заявил, что если в Ливии и присутствуют россияне, то они не представляют интересы РФ и денег от нее не получают.

Гутерреш на пресс-конференции рассказал, что ранее сообщалось о различных видах оружия и национальностях наемников от разных стран. Он также подчеркнул, что ООН не занимаются подтверждением «каждого вида снаряжения». По его словам, у всемирной организации нет соответствующего механизма проверки.

«Об этих фактах сообщают. Мы попросили санкционный комитет проявить активность в этом отношении», — заявил он.

О том, что Турция перебрасывает боевиков из Сирии в Ливию для помощи так называемому Правительству национального согласия (ПНС), сообщалось неоднократно. Ранее стало известно, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган оправдал отправку правительственных войск на территорию Ливии тем, что там якобы находятся 2,5 тысячи представителей ЧВК «Вагнера» и шесть тысяч бойцов из Судана.

По мнению многих экспертов, Эрдоган использует вброс о ЧВК «Вагнера» для обоснования вторжения Турции в Ливию, чтобы получить ее ресурсы - в частности, нефти, а также оправдывать свои связи с террористами ПНС Ливии.

Так называемое Правительство национального согласия было искусственно сформировано лишь при поддержке 12 стран. ПНС и его главаря Файеза Сарраджа неоднократно уличали в связях с международными террористическими организациями.