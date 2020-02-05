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Палата представителей Ливии озвучила пять условий для участия в женевской конференции

Палата представителей Ливии озвучила пять условий для участия в женевской конференции

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0:09   5 Февраля 2020
Весь мир

Палата представителей Ливии озвучила пять условий для участия в женевской конференции

Палата представителей Ливии озвучила пять условий для участия в женевской конференции

Единственный законный орган власти в Ливии — заседающая в Тобруке Палата представителей озвучила, на каких условиях она готова принять участие в конференции, которая проходит в Женеве.

Как сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), военная комиссия по Ливии в формате «5+5» начала работу в Женеве в понедельник, 3 февраля. Главными темами обсуждения на конференции станут ливийский кризис и поиск решения имеющихся проблем для сохранения мира в стране.

Пять условий Палаты представителей Ливии на заседании 4 февраля озвучил официальный представитель органа власти Абдалла Бильхак:

— Представителей делегации определяет Палата представителей

— Список из 14 общественных и политических деятелей (со всех областей Ливии) передается в Палату представителей

— Четкое определение механизмов работы и задач комитетов

— Правительство может быть утверждено только после положительного ответа Палаты представителей

— Количество представителей Палаты представителей не равно числу представителей Высшего государственного совета.

В комиссии заседают представители так называемого ПНС (Правительства национального согласия) и Ливийской национальной армии (ЛНА). В качестве посредника на переговорах выступает Организация Объединенных Наций.

Напомним: идея создать специальную военную комиссию «5+5» была озвучена в ходе первых межливийских переговоров по мирному урегулированию конфликта. Которые прошли в Москве 13 января текущего года. Затем это предложение вновь озвучили 19 января в ходе берлинской конференции по Ливии.

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Автор: Александр Люблинский
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