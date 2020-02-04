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 Путин обратил внимание Эрдогана на активизацию террористов в Сирии

Путин обратил внимание Эрдогана на активизацию террористов в Сирии
23:50   4 Февраля 2020
Весь мир

Путин обратил внимание Эрдогана на активизацию террористов в Сирии

Путин обратил внимание Эрдогана на активизацию террористов в Сирии

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом обратил внимание собеседника на то, что в Сирии резко активизировались террористы.

Слова главы государства во вторник вечером приводит пресс-служба Кремля.

«(Президент РФ Владимир Путин) обратил внимание на резкую активизацию террористических группировок, атаки которых привели к многочисленным жертвам среди мирного населения», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ходе беседы стороны подчеркнули необходимость неукоснительно выполнять российско-турецкие договоренности по Идлибу, которые предусматривают наращивание совместных усилий по нейтрализации экстремистов.

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Автор: Александр Люблинский
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