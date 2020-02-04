Путин и Эрдоган обсудили меры по координации действий в Сирии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе состоявшегося во вторник вечером телефонного разговора договорились безотлагательно принять меры по линии оборонных ведомств двух стран, направленные на повышение эффективности координации действий в Сирии.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил российскому лидеру и обсудил с ним недавний обстрел турецких военных в сирийской провинции Идлиб, когда четверо военнослужащих погибли и девять получили ранения.