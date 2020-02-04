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Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

 Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля

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 Путин обратил внимание Эрдогана на активизацию террористов в Сирии

Путин обратил внимание Эрдогана на активизацию террористов в Сирии
23:35   4 Февраля 2020
Весь мир

Путин и Эрдоган обсудили меры по координации действий в Сирии

Путин и Эрдоган обсудили меры по координации действий в Сирии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе состоявшегося во вторник вечером телефонного разговора договорились безотлагательно принять меры по линии оборонных ведомств двух стран, направленные на повышение эффективности координации действий в Сирии.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил российскому лидеру и обсудил с ним недавний обстрел турецких военных в сирийской провинции Идлиб, когда четверо военнослужащих погибли и девять получили ранения.

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Автор: Александр Люблинский
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