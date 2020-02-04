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Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

 Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля

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23:18   4 Февраля 2020
Весь мир

Армия Сирии готова ответить на любую агрессию турецких военных в Идлибе

Армия Сирии готова ответить на любую агрессию турецких военных в Идлибе

Сирийская армия незамедлительно ответит на любую агрессию турецких военнослужащих на территории провинции Идлиб.

Об этом во вторник сообщает государственный сирийский телеканал IKHBARIYA, ссылаясь на собственный источник в военных кругах.

Ранее пресс-служба президента Турции сообщила, что Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, обсудив с ним недавний инцидент в сирийском Идлибе, когда в результате обстрела позиций турецкой армии четверо военнослужащих были убиты и девять получили ранения. По словам Эрдогана, впредь турецкая армия намерена в самой жесткой форме отвечать на подобные атаки.

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Автор: Александр Люблинский
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