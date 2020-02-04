Армия Сирии готова ответить на любую агрессию турецких военных в Идлибе

Сирийская армия незамедлительно ответит на любую агрессию турецких военнослужащих на территории провинции Идлиб.

Об этом во вторник сообщает государственный сирийский телеканал IKHBARIYA, ссылаясь на собственный источник в военных кругах.

Ранее пресс-служба президента Турции сообщила, что Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, обсудив с ним недавний инцидент в сирийском Идлибе, когда в результате обстрела позиций турецкой армии четверо военнослужащих были убиты и девять получили ранения. По словам Эрдогана, впредь турецкая армия намерена в самой жесткой форме отвечать на подобные атаки.