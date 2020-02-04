Эрдоган обсудил с Путиным обстрел турецких военных в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Как сообщает во вторник вечером администрация президента Турции, в ходе беседы Эрдоган обсудил с Путным недавний обстрел, под который турецкие военные попали в сирийской провинции Идлиб.

При этом, как отмечается, Эрдоган отметил, что инцидент с нападением на позиции турецких военнослужащих в Сирии, нанес урон совместным усилиям по восстановлению мира в этой стране. По его словам, впредь Турция в ответ на подобные атаки будет «в жесткой форме использовать свое право на самооборону».