Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат Вострецов поддержал петербургскую акцию «Здесь живет герой»

Депутат Вострецов поддержал петербургскую акцию «Здесь живет герой»

 Замминистра обороны России встретился с послом Франции

Замминистра обороны России встретился с послом Франции
Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

 Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля

Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля
Палата представителей Ливии озвучила пять условий для участия в женевской конференции

Палата представителей Ливии озвучила пять условий для участия в женевской конференции

 Путин обратил внимание Эрдогана на активизацию террористов в Сирии

Путин обратил внимание Эрдогана на активизацию террористов в Сирии
Депутат Вострецов поддержал петербургскую акцию «Здесь живет герой»

Депутат Вострецов поддержал петербургскую акцию «Здесь живет герой»

 Замминистра обороны России встретился с послом Франции

Замминистра обороны России встретился с послом Франции
Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

 Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля

Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля
Палата представителей Ливии озвучила пять условий для участия в женевской конференции

Палата представителей Ливии озвучила пять условий для участия в женевской конференции

 Путин обратил внимание Эрдогана на активизацию террористов в Сирии

Путин обратил внимание Эрдогана на активизацию террористов в Сирии
22:46   4 Февраля 2020
Весь мир

Эрдоган обсудил с Путиным обстрел турецких военных в Идлибе

Эрдоган обсудил с Путиным обстрел турецких военных в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Как сообщает во вторник вечером администрация президента Турции, в ходе беседы Эрдоган обсудил с Путным недавний обстрел, под который турецкие военные попали в сирийской провинции Идлиб.

При этом, как отмечается, Эрдоган отметил, что инцидент с нападением на позиции турецких военнослужащих в Сирии, нанес урон совместным усилиям по восстановлению мира в этой стране. По его словам, впредь Турция в ответ на подобные атаки будет «в жесткой форме использовать свое право на самооборону».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #сирия #идлиб #турция #эрдоган #обстрел #турецкие военные

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...