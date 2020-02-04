Депутат Вострецов поддержал петербургскую акцию «Здесь живет герой»

Школьники и ветераны Красносельского района Санкт-Петербурга предложили отмечать дома, в которых живут ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла специальными табличками с надписью «Здесь живет герой».

Идею поддержал депутат Государственной думы VI и VII созывов Сергей Вострецов. Он передал информацию об инициативе коллегам, после чего парламентарии дали поручение думскому Комитету по труду, социальной политике и делам ветеранов проработать детали акции и направить обращение о ее проведении в российский организационный комитет «Победа», в детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» и главам субъектов РФ.

По мнению депутата, которое во вторник вечером приводит Федеральное агентство новостей (ФАН), подобная акция послужит возрождению забытых традиций, а также объединению поколений в память о Великой Победе.

Вострецов выразил надежду на то, что акция распространится по всей стране.

«В России 2020 год объявлен годом Памяти и Славы. 75 лет — это великая дата для нашей страны. По всей планете, во многих странах мира на улицы выйдут колонны Бессмертного полка, свидетельствующие, что никто не забыт и ничто не забыто», — напомнил депутат.

При этом он отметил, что ряд политических деятелей, особенно в прибалтийских странах и Польше, пытаются сейчас искажать исторические факты, и из-за них просто стыдно смотреть в глаза живым ветеранам.

«Да, в России для них сейчас сделано немало: по поручению президента их обеспечивают жильем, к годовщине Победы ветеранов ВОВ и тружеников тыла ждет серьезная денежная выплата, а в Госдуме совсем недавно принят закон о городах трудовой славы. Для этих людей материальные блага стоят на втором плане — им важно внимание», — добавил парламентарий.

По мнению депутата, к акции «Здесь живет герой» могли бы присоединиться участники движения «Юнаримия», подхватив таким образом пионерские традиции.

«Когда я был пионером, за мной был закреплен инвалид войны Иван Иванович Вьюкас: я ходил к нему, помогал колоть дрова, убирать избу, бегал в магазин за продуктами», — рассказал Вострецов.

Дети, по его словам, раньше были вовлечены в волонтерскую деятельность и ухаживали за ветеранами войны. Сегодня же в России возродили движение «Юнармия» и молодежь задумывается как об истории своей страны, так и о ее будущем.

Также депутат рассказал, что с инициативой провести акцию «Здесь живет герой» выступили школьники и ветераны из Красносельского района, и там же уже состоялся конкурс на оформление табличек.

«В больших городах мы живем, как в муравейниках, и порой даже не знаем своих соседей, а ведь среди них могут быть герои войны — золотой фонд нации, живые легенды. Мы должны на них равняться, а не только помнить тех, кого уже нет с нами», — отметил парламентарий.

По его словам, было бы хорошо если бы юнармейцы приходили к ветеранам и помогали им по хозяйству. А также, добавил депутат, миллионы российских школьников могут принять участие в конкурсе на оформление таблички «Здесь живет герой», пропустив через себя и осознав, что такое память поколений.