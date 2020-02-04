Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Замминистра обороны России встретился с послом Франции

Замминистра обороны России встретился с послом Франции

 Россия предложила Швеции наладить диалог по линии военных

Россия предложила Швеции наладить диалог по линии военных
Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

 Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля

Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля
Эрдоган и Меркель обсудили Ливию и Сирию по телефону

Эрдоган и Меркель обсудили Ливию и Сирию по телефону

Перенджиев считает уместным введение санкций против США и Турции за их действия в Ливии

Перенджиев считает уместным введение санкций против США и Турции за их действия в Ливии
Замминистра обороны России встретился с послом Франции

Замминистра обороны России встретился с послом Франции

 Россия предложила Швеции наладить диалог по линии военных

Россия предложила Швеции наладить диалог по линии военных
Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

 Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля

Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля
Эрдоган и Меркель обсудили Ливию и Сирию по телефону

Эрдоган и Меркель обсудили Ливию и Сирию по телефону

Перенджиев считает уместным введение санкций против США и Турции за их действия в Ливии

Перенджиев считает уместным введение санкций против США и Турции за их действия в Ливии
20:29   4 Февраля 2020
Россия

Замминистра обороны России встретился с послом Франции

Замминистра обороны России встретился с послом Франции

Заместитель министра обороны России Александр Фомин обсудил с послом Франции Пьером Леви вопросы контроля над вооружениями, а также ситуацию в Европе и мире. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщает Минобороны России.

По данным российского ведомства, стороны обменялись мнениями по ситуации в Европе и мире, а также обсудили вопросы контроля над вооружениями, состояние и перспективы взаимодействия России и Франции. 

Отмечается, что замминистра обороны РФ Фомин принял посла Франции 4 февраля. Встреча прошла в деловом, конструктивном ключе, подчеркнули в оборонительном ведомстве. 

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков провел встречу в Москве с новым послом Франции Пьером Леви. Стороны обменялись мнениями по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями. Кроме этого, они обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #франция #политика #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...