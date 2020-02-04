Замминистра обороны России встретился с послом Франции

Заместитель министра обороны России Александр Фомин обсудил с послом Франции Пьером Леви вопросы контроля над вооружениями, а также ситуацию в Европе и мире. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщает Минобороны России.

По данным российского ведомства, стороны обменялись мнениями по ситуации в Европе и мире, а также обсудили вопросы контроля над вооружениями, состояние и перспективы взаимодействия России и Франции.

Отмечается, что замминистра обороны РФ Фомин принял посла Франции 4 февраля. Встреча прошла в деловом, конструктивном ключе, подчеркнули в оборонительном ведомстве.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков провел встречу в Москве с новым послом Франции Пьером Леви. Стороны обменялись мнениями по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями. Кроме этого, они обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.