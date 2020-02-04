Россия предложила Швеции наладить диалог по линии военных

Москва предложила Стокгольму наладить доверительный диалог по линии военных по примеру с Финляндией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по результатам переговоров с шведским коллегой Анн Линде. Слова министра передает РИА Новости во вторник, 4 февраля.

«Мы поделились нашими оценками беспрецедентных планов НАТО по продвижению к нашим границам, по затягиванию в натовские военные маневры нейтральных стран, таких как Швеция и Финляндия», — сообщил Лавров.

По словам Лаврова, Москва предложила Швеции наладить открытый диалог по линии военных. Глава МИД РФ подчеркнул, что шведские коллеги могут обдумать предложение России. Министр также выразил надежду, что этот разговор будет продолжен.

Ранее российский министр обсудил по телефону с египетским коллегой Самехом Шукри обстановку в Ливии, Сирии и план США по ближневосточному урегулированию.