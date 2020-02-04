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Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

 Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля

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19:44   4 Февраля 2020
Россия

Максим Акимов стал новым гендиректором «Почты России»

Максим Акимов стал новым гендиректором «Почты России»

Бывший вице-премьер Максим Акимов назначен на должность генерального директора «Почты России» по решению совета директоров компании. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщает РИА Новости. 

Известно, что Акимов сменил Николая Подгузова, который должен был работать на соответствующем посту до 2024 года. Отмечается, что Подгузов останется работать в «Почте России» на должности первого заместителя гендиректора. 

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что все бывшие члены правительства успели трудоустроиться к настоящему моменту. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #почта россии

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