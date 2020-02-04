Максим Акимов стал новым гендиректором «Почты России»

Бывший вице-премьер Максим Акимов назначен на должность генерального директора «Почты России» по решению совета директоров компании. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщает РИА Новости.

Известно, что Акимов сменил Николая Подгузова, который должен был работать на соответствующем посту до 2024 года. Отмечается, что Подгузов останется работать в «Почте России» на должности первого заместителя гендиректора.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что все бывшие члены правительства успели трудоустроиться к настоящему моменту.