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19:34   4 Февраля 2020
Россия

Российских журналистов в ЦАР могли убить подконтрольные Франции боевики

Российских журналистов в ЦАР могли убить подконтрольные Франции боевики

Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты летом 2018 года в Центральноафриканской республике. Примечательно то, что нападение на журналистов было совершено в непосредственной близости от уранового месторождения Бакума, которое находится под контролем Франции.

Журналисты выполняли заказ беглого олигарха Михаила Ходорковского, который отправил их в опасный регион искать якобы находившееся там ЧВК «Вагнера» без соответствующих документов и не обеспечив безопасность. Федеральное агентство новостей в своем расследовании рассказывает, как Франция причастна к этому убийству.

В районе Бакума расположено крупное месторождение урана, сообщает ФАН. На нем официально до 2011 года работала французская компания AREVA. Это холдинг компаний CEA, Framatome и Cogema, которые, в свою очередь, работают на самую крупную в мире компанию-оператор атомных электростанций EDF.

Как сообщает сайт WikiLeaks, AREVA не закончила свою работу и продолжает пользоваться месторождением незаконно. Компания работает с боевиками, чтобы удержаться в регионе и иметь собственную «охрану».

Район Бакума находится под плотным контролем боевиков, которых Франция использует для вывоза добытого сырья. План Ходорковского был очень прост – дать команду бандитам, указать на российских журналистов, а после всего обвинить Москву и ЧВК «Вагнера». В выигрыше все, кроме России — Франция отвлекает от себя внимание и получает возможность и дальше осуществлять свой теневой бизнес, а Ходорковский вновь участвует в громкой антироссийской кампании.

Единственное, чего не учли заказчики – жадность бандитов. Они ограбили убитых россиян, забрав у них пару тысяч долларов. Именно это разрушило тщательно подготовленную провокацию Ходорковского и Франции против России. Все подробности — в материале ФАН.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #франция #убийство #ходорковский #журналисты #фан #цар

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