Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты летом 2018 года в Центральноафриканской республике. Они выполняли заказ беглого олигарха Михаила Ходорковского, который отправил их в опасный регион без соответствующих документов и не обеспечив безопасность. Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало первую часть расследования, которое покажет, как к этому убийству причастна Франция.

Следственный комитет РФ до сих пор занимается расследованием этого дела. В отличие от Михаила Ходорковского, который с самого первого дня уходит от ответственности, а сейчас попросту отмалчивается по поводу смерти невинных журналистов. СК РФ назвал мотивом убийства грабеж. Бандитам нужны были деньги, и они напали на Расторгуева, Радченко и Джемаля ночью на дороге.

В своем расследовании ФАН пишет, что Франция до сих пор «скучает» по своим колониям в ЦАР и очень недовольна сотрудничеством страны с Россией. Чтобы удержаться в республике, Париж вынужден идти на контакт с боевиками и бандитами.

ФАН выяснил, что сейчас в районе Бакума расположено крупное месторождение урана. Сам район давно находится под контролем местных боевиков. Именно через бандитов Франция и пользуется месторождением и вывозит оттуда сырье.

В итоге, французы просто дали команду «ручным» боевикам убить российских журналистов, чтобы потом обвинить во всем Москву и ЧВК «Вагнер». Единственное, чего не учли заказчики — жадность бандитов. Они ограбили убитых россиян, забрав у них пару тысяч долларов. Именно это разрушило тщательно подготовленную провокацию Ходорковского и Франции против России.

Расследователи ФАН уверены, что на россиян не только «указали», но и специально привели на обозначенное место — слишком странным кажется тот факт, что водитель машины, на которой передвигались Джемаль, Расторгуев и Радченко, чудеснейшим образом выжил.

Убийство российских журналистов было выгодно не только Ходорковскому, но и Франции. Париж имеет корыстные виды на этот регион, а олигарх готов поучаствовать в любой антироссийской кампании.