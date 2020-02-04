Три тысячи человек прошли обследование на коронавирус в Москве 3 февраля

Врачи в Москве проверили три тысячи человек на коронавирус, болезнь ни у кого не подтвердилась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

В понедельник члены бригады работали в 70 гостиницах, где обследовали 1700 человек на смертельное заболевание. Ни у кого из осмотренных не было обнаружено проявлений ОРВИ, отмечают в штабе.

«Кроме того, в столице проводится ежедневный медицинский осмотр прибывающих с каникул китайских студентов в общежитиях столичных высших учебный заведений, 3 февраля медработники провели осмотр более 1 100 студентов», — говорится в сообщении.

31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии. Очаг инфекции, предположительно, находился на мясном рынке в городе Ухань. Возбудителем болезни оказался коронавирус 2019-nCoV, который успел распространиться в 23 страны.

По последним данным, в КНР вирус подхватили 20,4 тысячи человек, 425 из них погибли. В России было зафиксировано два случая заражения — в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая.