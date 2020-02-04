Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Замминистра обороны России встретился с послом Франции

Замминистра обороны России встретился с послом Франции

 Россия предложила Швеции наладить диалог по линии военных

Россия предложила Швеции наладить диалог по линии военных
Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

 Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля

Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля
Эрдоган и Меркель обсудили Ливию и Сирию по телефону

Эрдоган и Меркель обсудили Ливию и Сирию по телефону

Перенджиев считает уместным введение санкций против США и Турции за их действия в Ливии

Перенджиев считает уместным введение санкций против США и Турции за их действия в Ливии
Замминистра обороны России встретился с послом Франции

Замминистра обороны России встретился с послом Франции

 Россия предложила Швеции наладить диалог по линии военных

Россия предложила Швеции наладить диалог по линии военных
Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

 Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля

Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля
Эрдоган и Меркель обсудили Ливию и Сирию по телефону

Эрдоган и Меркель обсудили Ливию и Сирию по телефону

Перенджиев считает уместным введение санкций против США и Турции за их действия в Ливии

Перенджиев считает уместным введение санкций против США и Турции за их действия в Ливии
19:20   4 Февраля 2020
Россия

Три тысячи человек прошли обследование на коронавирус в Москве 3 февраля

Три тысячи человек прошли обследование на коронавирус в Москве 3 февраля

Врачи в Москве проверили три тысячи человек на коронавирус, болезнь ни у кого не подтвердилась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. 

В понедельник члены бригады работали в 70 гостиницах, где обследовали 1700 человек на смертельное заболевание. Ни у кого из осмотренных не было обнаружено проявлений ОРВИ, отмечают в штабе. 

«Кроме того, в столице проводится ежедневный медицинский осмотр прибывающих с каникул китайских студентов в общежитиях столичных высших учебный заведений, 3 февраля медработники провели осмотр более 1 100 студентов», — говорится в сообщении.

31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии. Очаг инфекции, предположительно, находился на мясном рынке в городе Ухань. Возбудителем болезни оказался коронавирус 2019-nCoV, который успел распространиться в 23 страны.

По последним данным, в КНР вирус подхватили 20,4 тысячи человек, 425 из них погибли. В России было зафиксировано два случая заражения — в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#москва #россия #политика #общество #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...