РФ призвала Турцию строго выполнять сочинские соглашения по Идлибу

Москва призывает Анкару строго выполнять сочинские соглашения по сирийскому Идлибу. Об этом во вторник, 4 февраля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, Россия получает данные о развертывании турецких войск в Идлибской зоне деэскалации и боевых столкновениях турок с сирийскими правительственными силами.

«По нашим данным, турецкие военные выдвигались на определенные объекты внутри Идлибской зоны деэскалации, не предупредив об этих передвижениях, поэтому мы не смогли сообщить об этом сирийской армии. Удары были нанесены, турецкая сторона грозит ответными мерами. Это все весьма печально», — сказал глава МИД.

По утверждению Лаврова, Турция также не смогла выполнить ключевые обязательства для решения проблем Идлиба, в частности отмежевать оппозицию от боевиков запрещенной в РФ «Джабхат ан-Нусры»*.

*«Джабхат ан-Нусра» — террористическая организация, запрещенная на территории России.