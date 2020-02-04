Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
РФ призвала Турцию строго выполнять сочинские соглашения по Идлибу

РФ призвала Турцию строго выполнять сочинские соглашения по Идлибу

 Клишас заявил, что реформа Конституции не повляет на взаимодействие РФ с ЕСПЧ

Клишас заявил, что реформа Конституции не повляет на взаимодействие РФ с ЕСПЧ
Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

 Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля

Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля
Эрдоган и Меркель обсудили Ливию и Сирию по телефону

Эрдоган и Меркель обсудили Ливию и Сирию по телефону

Перенджиев считает уместным введение санкций против США и Турции за их действия в Ливии

Перенджиев считает уместным введение санкций против США и Турции за их действия в Ливии
РФ призвала Турцию строго выполнять сочинские соглашения по Идлибу

РФ призвала Турцию строго выполнять сочинские соглашения по Идлибу

 Клишас заявил, что реформа Конституции не повляет на взаимодействие РФ с ЕСПЧ

Клишас заявил, что реформа Конституции не повляет на взаимодействие РФ с ЕСПЧ
Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

 Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля

Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля
Эрдоган и Меркель обсудили Ливию и Сирию по телефону

Эрдоган и Меркель обсудили Ливию и Сирию по телефону

Перенджиев считает уместным введение санкций против США и Турции за их действия в Ливии

Перенджиев считает уместным введение санкций против США и Турции за их действия в Ливии
18:55   4 Февраля 2020
Россия

РФ призвала Турцию строго выполнять сочинские соглашения по Идлибу

РФ призвала Турцию строго выполнять сочинские соглашения по Идлибу

Москва призывает Анкару строго выполнять сочинские соглашения по сирийскому Идлибу. Об этом во вторник, 4 февраля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 

По его словам, Россия получает данные о развертывании турецких войск в Идлибской зоне деэскалации и боевых столкновениях турок с сирийскими правительственными силами. 

«По нашим данным, турецкие военные выдвигались на определенные объекты внутри Идлибской зоны деэскалации, не предупредив об этих передвижениях, поэтому мы не смогли сообщить об этом сирийской армии. Удары были нанесены, турецкая сторона грозит ответными мерами. Это все весьма печально», — сказал глава МИД.

По утверждению Лаврова, Турция также не смогла выполнить ключевые обязательства для решения проблем Идлиба, в частности отмежевать оппозицию от боевиков запрещенной в РФ «Джабхат ан-Нусры»*.

*«Джабхат ан-Нусра» — террористическая организация, запрещенная на территории России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #турция #лавров #политика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...