Протоколы по делу о нарушении компаниями Facebook и Twitter российского законодательства рассмотрят в Таганском суде в Москве. Соцсетям может грозить штраф в размере от одного до шести миллионов рублей от Роскомнадзора.

«Таганский суд Москвы получил протоколы в отношении Twitter и Facebook за отказ в локализации баз данных россиян на территории РФ, за что компаниям грозит штраф от одного до шести миллионов рублей», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор в январе 2019 года открыл административное дело в отношении соцсетей. РКН наложили штраф на компании в размере трех тысяч рублей. Facebook и Twitter отказались предоставлять сведения переносе в РФ серверов с персональными данными российских пользователей. После этого штраф увеличили до пяти тысяч рублей. Ответа также не последовало.

Федеральное агентство новостей сообщало, что за самой популярной социальной сетью в мире могут стоять спецслужбы США. Facebook сейчас – это не просто соцсеть, а сильнейший инструмент контроля почти по всей планете.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич обращал внимание на нарушение закона о персональных данных в Facebook и Twitter. По его словам, соцсети часто пренебрегают правилами хранения и обработки персональных данных пользователей.