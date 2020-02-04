Эрдоган и Меркель обсудили Ливию и Сирию по телефону

Турецкий лидер Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили ситуацию в Сирии и Ливии по телефону. Об этом сообщила администрация президента Турции во вторник, 4 февраля.

Ранее сообщалось, что Ливийская национальная армия (ЛНА) будет участвовать в переговорах военной комиссии «5+5», которую решили создать по итогам конференции по Ливии в Берлине. Переговоры пройдут в ближайшее время в Женеве.

Первый шаг к урегулированию ситуации в Ливии был сделан на переговорах в Москве благодаря международному авторитету российского лидера Владимира Путина. В стране был объявлен режим прекращения огня.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»* (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В части районов продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* ИГ, Исламское государство — террористическая группировка, запрещена в РФ.