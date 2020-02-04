Публицист Голубь назвал террористическим вторжением вмешательство Турции в дела Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вмешиваясь в дела Ливии, может сорвать мирный процесс и растянуть решение конфликта на годы. Об этом заявил политический аналитик, публицист Юрий Голубь в беседе с Федеральным агентством новостей во вторник, 4 февраля.

По мнению собеседника агентства, Турция все серьезнее втягивается в ливийский конфликт. Она перебрасывает в Ливию не только своих военнослужащих и оружие, но и бандитский интернационал, много лет воевавший в Сирии. Эксперт назвал такое поведение Анкары «террористическим вторжением при поддержке Эрдогана».

«Гражданскую войну в Ливии нельзя сводить к конкуренции за нефть. Мы видим противостояние светской военной власти, опирающейся на ливийский народ, и религиозных радикалов, которые не предложат ливийцам ничего, кроме фанатизма и нескончаемой войны», — добавил Юрий Голубь.

Голубь уверен, что Турция вмешательством в дела Ливии противопоставила себя Египту, Израилю, Греции. Она может взорвать весь регион, считает собеседник ФАН. При этом «авантюризм» Эрдогана может привести к тому, что конфликт обострится еще больше и его решение затянется на годы.