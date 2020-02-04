«Правозащитник» Пономарев вышел на пикет в защиту террористов «Сети»

Сооснователь «Мемориала» (организация признана иностранным агентом) и исполнительный директор другой НКО-иноагента — закрытого движения «За права человека», Лев Пономарев попытался оправдать членов террористической группы «Сеть»*. На пикете он выступил с претензиями к российским правоохранительным органам.

10 февраля Приволжский окружной военный суд Пензы вынесет приговор по делу о террористическом сообществе «Сеть». В минувшие выходные правозащитник Лев Пономарев устроил пикет у здания ФСБ на Лубянке в рамках «поддержки» обвиняемых. Оппозиционер аргументирует стремление «помочь» задержанным лицам попыткой добиться «справедливости» и оправдать их.

«Марсово поле», «Иордан», «Восход» и «5.11»

Для того, чтобы увидеть смысл в неразумных мотивах основателя нескольких НКО на территории России, стоит напомнить, что представляет собой организация «Сеть». По данным ФСБ, 11 молодых людей в Санкт-Петербурге и Пензе организовали террористическую ячейку с целью «свержения режима» и совершения терактов. Уголовное дело о данном сообществе было возбуждено в октябре 2017 года. Большинство из задержанных — анархисты и антифашисты.

Молодые люди не пытались скрыть свои радикальные интересы, а значит, были хорошо осведомлены о возможном внимании со стороны следственных органов. Соответственно, Пономарев должен понимать, кого он пытается «спасти» от сурового и беспристрастного правосудия.

Первым по делу «Сети» стал студент-физик Егор Зорин, также обвиненный в участии в сообществе. Он дал показания на других фигурантов. В сентябре 2018 года преследование в отношении молодого человека прекратили. Остальные задержанные и позже арестованные члены группировки попали под обвинения по разным статьям уголовного кодекса: «Организация террористического сообщества» (ч. 1 ст. 205.4 УК), «Участие в террористическом сообществе» (ч. 2 ст. 205.4 УК), «Незаконное хранение огнестрельного оружия» (ч. 1 ст. 222 УК), «Незаконное хранение взрывчатых веществ» (ч. 1 ст. 222.1 УК), «Покушение на поджог или взрыв из хулиганских побуждений» (ч. 2 ст. 167 УК с применением ч. 3 ст. 30), «Покушение на производство или сбыт наркотиков в крупном размере» (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК с применением ч. 3 ст. 30 УК). В январе 2019 года Московский суд вынес первый приговор по делу в отношении Игоря Шишкина. Его приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Он признал вину до заседания и во время него. Кроме того, Шишкин сотрудничал со следствием.

Петербургские сообщества «Сети» назывались «Марсово поле» и «Иордан», а пензенские — «Восход» и «5.11». Участники этих подразделений имели конспиративные прозвища. Сами фигуранты заявляют, что так назывались их команды по страйкболу, а вымышленные имена использовались в целях безопасности (им якобы поступали угрозы со стороны «неонацистов»).

Протестная активность Пономарева и других оппозиционеров на этой почве выглядит примечательно. Дело в том, что над семерыми обвиняемыми по делу «Сети» сейчас проходит суд. Организаторам сообщества грозит 18 и 16 лет колонии строгого режима. Остальных следствие считает участниками сообщества и просит вынести им приговоры от шести до 14 лет колонии.

Преступность как оправдание деятельности современной оппозиции

Лев Пономарев, требуя освобождения участников террористического сообщества, руководствуется вовсе не их интересами в качестве граждан РФ в правовом поле. Проходящие по целому ряду уголовных статей молодые люди преследовали интересную либеральному сообществу цель — свергнуть так называемый «неугодный режим». Этим объясняется стремление Пономарева, напрямую связанного со спонсируемыми Западом НКО, «вырвать» из рук правосудия потенциальных помощников и сделать из них новых «жертв режима» и оппозиционных икон по примеру фигуранта «московского дела» Егора Жукова.

Также правозащитник, вероятно, осознанно не учитывает прошедшие в домах участников террористической группировки обыски. В ходе соответствующих мероприятий сотрудники ФСБ обнаружили оружие, дымный порох, ведра с алюминиевой пудрой и аммиачной селитрой, которые могут использоваться в качестве компонентов самодельных взрывных устройств.

Сам Пономарев является частым «гостем» протестных акций, в том числе несогласованных. Он регулярно нарушает правила проведения митингов, за что получает крупные штрафы или административные аресты сроком до 30 суток. Кроме того, в октябре 2019 года российский Минюст обращался в Верховный суд с иском против движения «За права человека».

В общей сложности сумма долгов уже превысила два миллиона рублей. Однако Пономарев, несмотря на проявленную к нему лояльность, отказался выплачивать штрафы за работу своих НКО, финансируемых «западными коллегами», в том числе, «Национальным фондом поддержки демократии» (NED), получающим средства напрямую из Конгресса США. Именно на эти средства правозащитник осуществляет поддержку различных псевдоборцов с «режимом», не обращая внимания на то, что их деятельность незаконна.

*«Сеть» — деятельность организации признана террористической и запрещена на территории РФ