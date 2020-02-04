Лавров обсудил с главой МИД Египта обстановку в Ливии и Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с египетским коллегой Самехом Шукри обстановку в Ливии, Сирии и план США по ближневосточному урегулированию. Об этом информирует российский МИД во вторник, 4 февраля.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, акцентируя внимание на положении дел в Ливии и Сирии.

Кроме этого, Лавров и Шукри обсудили так называемую «сделку века», предложенную президентом США Дональдом Трампом.

«[Министры — ред.] подтвердили настрой на продолжение тесного взаимодействия в интересах преодоления кризисных ситуаций и обеспечения мира в регионе», — передает российское дипведомство.

Ранее сообщалось, что Лавров встретился с послом Казахстана в РФ Ермеком Кошербаевым. Парламентарии обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и взаимодействие на международной арене.