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 Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля

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Эрдоган и Меркель обсудили Ливию и Сирию по телефону

Эрдоган и Меркель обсудили Ливию и Сирию по телефону

Перенджиев считает уместным введение санкций против США и Турции за их действия в Ливии

Перенджиев считает уместным введение санкций против США и Турции за их действия в Ливии
18:07   4 Февраля 2020
Россия

Лавров обсудил с главой МИД Египта обстановку в Ливии и Сирии

Лавров обсудил с главой МИД Египта обстановку в Ливии и Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с египетским коллегой Самехом Шукри обстановку в Ливии, Сирии и план США по ближневосточному урегулированию. Об этом информирует российский МИД во вторник, 4 февраля. 

Отмечается, что стороны обменялись мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, акцентируя внимание на положении дел в Ливии и Сирии.

Кроме этого, Лавров и Шукри обсудили так называемую «сделку века», предложенную президентом США Дональдом Трампом.

«[Министры — ред.] подтвердили настрой на продолжение тесного взаимодействия в интересах преодоления кризисных ситуаций и обеспечения мира в регионе», — передает российское дипведомство. 

Ранее сообщалось, что Лавров встретился с послом Казахстана в РФ Ермеком Кошербаевым. Парламентарии обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и взаимодействие на международной арене.

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Автор: Софья Белоцерковская
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