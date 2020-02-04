«Белые каски» сняли инсценировку очередной «химатаки» в Идлибе

Члены организации «Белые каски» вместе с террористами отсняли постановочные видеоролики с применением химоружия, чтобы в будущем обвинить сирийскую армию в использовании запрещенных веществ. Информацию об этом подтвердили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии во вторник, 4 февраля.

По данным российского центра, «белокасочники» планируют распространять фейки по социальным сетям до последующего тиражирования в западных и арабских СМИ. В готовящихся видео инсценированы последствия «химической атаки» правительственных войск Сирии. На записях показаны человеческие жертвы, которые якобы отравились запрещенным веществом.

Организация «Белые каски» известна своими провокациями в Сирии, которые направлены против официальных властей Дамаска. Это подконтрольная США структура, заручившаяся большой поддержкой Запада, в том числе финансовой. В апреле 2018 года именно «белокасочники» распространили фейк о применении химического оружия в сирийской Думе.