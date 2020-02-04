«Воинствующий сексизм»: Пушкина о поведении Толстого в Пасе

Руководитель российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой предложил прописать в Конституции РФ определение брака как союза мужчины и женщины. Общественный деятель и депутат Госдумы Оксана Пушкина рассказала ИА «Политика Сегодня», что такая позиция «воинствующего сексизма» едва ли усилит позиции России в ПАСЕ.

«Мне кажется, что сейчас необходимо сделать еще несколько шагов для того, чтобы эта линия обороны была крепка, и чтобы мы могли перейти в наступление. Закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины, это создаст барьер для попыток приписать какие-то отдельные дополнительные права для лиц нетрадиционной ориентации ЛГБТ», — заявил Толстой.

Вице-спикер Госдумы также высказался по поводу закона о профилактике домашнего насилия. По мнению Толстого, он «практически под копирку» списан со Стамбульской конвенции Совета Европы и направлен не на сохранение семьи, а на ее раскол.

Оксана Пушкина назвала такое поведение Толстого «стыдобой». Воинствующий сексизм и реваншизм – не лучшие темы для руководителя российской делегации в ПАСЕ, уверена депутат Госдумы.

«По всей вероятности, Петр Толстой не в курсе работы над законопроектом, который не является калькой с иностранных образцов, а разработан в соответствии с российским законодательством и его спецификой. <…> Гомофобная риторика в ПАСЕ едва ли усилит позиции России и не будет способствовать конструктивной работе», — заявила Пушкина в беседе с корреспондентом ИА «Политика Сегодня».

С 27 по 31 января в Страсбурге прошла Зимняя сессия ПАСЕ. На ней парламентарии очень интересовались внутриполитическими событиями в России. Особенно, отметил Толстой, это касалось тем, которые затронул президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

Толстой заверил, что утверждение понятия брака как союза мужчины и женщины снимет ряд вопросов, которые пытаются задавать России по аналогии со странами Европы.