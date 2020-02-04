Перенджиев считает уместным введение санкций против США и Турции за их действия в Ливии

Ливийская национальная армия не атаковала турецкие корабли с боеприпасами, направленными в поддержку так называемого Правительства национального согласия, чтобы показать истинное лицо врага, заявил Официальный представитель ЛНА Ахмад аль-Мисмари.

Турция не оставляет своих планов на Ливию и продолжает поддерживать наемниками из Сирии и боеприпасами боевиков из так называемого ПНС во главе с Файезом Сарраджем. Это доказывают регулярные сообщение из СМИ со снимками и данными о все новых турецких поставках людей и оружия в Ливию.

Мисмари, комментируя отказ ЛНА открыть огонь по турецким кораблям с оружием, отметил, что целью было показать истинное лицо врага.

Федеральное агентство новостей побеседовало по поводу произошедшего с доцентом РУЭ им. Г. В. Плеханова Александром Перенджиевым, который убежден, что командование ЛНА приняло верное решение.

«Если бы армия Хафтара стала атаковать турецкие суда, то она бы напрямую вступила в войну с Турцией. Понятно, что Турция оказывает помощь [лидеру ПНС Файезу] Сарраджу, но Хафтар воюет именно с Сарраджем. Этот удар был бы эффективен, но он бы дал повод Турции фактически начать боевые действия против Хафтара. При этом Турция бы могла использовать всю мощь своей армии, а не просто сирийских боевиков и поставки оружия», — объяснил он.

Эксперт добавил, что международное сообщество должно участвовать и не пускать на самотек ситуацию в Ливии. Перенджиев подчеркнул, что другим странам необходимо не просто говорить о ливийском кризисе, а принимать конкретные решения. Данный вопрос, по его словам необходимо решать на уровне Совета Безопасности и Генеральной ассамблеи ООН.

«Может, стоит внести против Турции международные санкции — не просто США — а именно международные. Их нужно ввести за то, что Турцая снабжает оружием боевиков в Ливии», — заключил он.

Напомним, что действия Турции в Ливии по-прежнему являются прямым нарушением международных норм. Особенно учитывая запрет ООН на оружейные поставки в страну.