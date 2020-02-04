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16:47   4 Февраля 2020
Россия

Путин пообещал отменить ограничение для детей-инвалидов по второму образованию

Путин пообещал отменить ограничение для детей-инвалидов по второму образованию

Российский лидер Владимир Путин потребует от правительства разрешить детям-инвалидам получать второе образование. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщает РИА Новости. 

Ранее президент РФ общался с представителями общественности в Череповце. На встрече Путину напомнили, что в России дети с ограниченными возможностями не имеют право получать второе образование. Главу государства попросили устранить проблему. В ответ он пообещал, что правительство займется этим вопросом. 

«В отношении тех детей, о которых вы сказали, — сироты, дети с ограниченными возможностями по здоровью — точно нужно сделать то, что вы предлагаете. Эти ограничения должны быть сняты», — заключил Путин.

Российский президент также напомнил, что система подготовки в нашей стране должна стать более гибкой. В послании Федеральному собранию он отмечал, что студенты второго-третьего курса должны получить право перехода на другую специальность. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество #дети-инвалиды

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