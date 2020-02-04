Путин пообещал отменить ограничение для детей-инвалидов по второму образованию

Российский лидер Владимир Путин потребует от правительства разрешить детям-инвалидам получать второе образование. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщает РИА Новости.

Ранее президент РФ общался с представителями общественности в Череповце. На встрече Путину напомнили, что в России дети с ограниченными возможностями не имеют право получать второе образование. Главу государства попросили устранить проблему. В ответ он пообещал, что правительство займется этим вопросом.

«В отношении тех детей, о которых вы сказали, — сироты, дети с ограниченными возможностями по здоровью — точно нужно сделать то, что вы предлагаете. Эти ограничения должны быть сняты», — заключил Путин.

Российский президент также напомнил, что система подготовки в нашей стране должна стать более гибкой. В послании Федеральному собранию он отмечал, что студенты второго-третьего курса должны получить право перехода на другую специальность.