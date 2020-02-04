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 «Белые каски» сняли инсценировку очередной «химатаки» в Идлибе

«Белые каски» сняли инсценировку очередной «химатаки» в Идлибе
Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

 Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля

Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля
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16:25   4 Февраля 2020
Россия

Путин надеется, что Китай достойно выйдет из ситуации с эпидемией коронавируса

Путин надеется, что Китай достойно выйдет из ситуации с эпидемией коронавируса

Президент России Владимир Путин надеется, что Китай достойно выйдет из ситуации с эпидемией коронавируса. Такое заявление он сделал на встрече с представителями общественности в Череповце во вторник, 4 февраля. 

«Я очень рассчитываю, что и сейчас, и наши китайские друзья с честью выйдут из этой тяжелой ситуации, которая складывается», — подчеркнул российский лидер.

Путин также отметил, что в результативной борьбе с новым вирусом заинтересованы все, и добавил, что ее результаты должны быть максимально эффективными и «дать о себе знать как можно раньше».

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Автор: Галина Кандинская
#путин #китай #череповец #коронавирус

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