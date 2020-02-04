Президент России Владимир Путин надеется, что Китай достойно выйдет из ситуации с эпидемией коронавируса. Такое заявление он сделал на встрече с представителями общественности в Череповце во вторник, 4 февраля.

«Я очень рассчитываю, что и сейчас, и наши китайские друзья с честью выйдут из этой тяжелой ситуации, которая складывается», — подчеркнул российский лидер.

Путин также отметил, что в результативной борьбе с новым вирусом заинтересованы все, и добавил, что ее результаты должны быть максимально эффективными и «дать о себе знать как можно раньше».