Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия несомненно продолжит борьбу с эпидемиями и биологическими опасностями. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями общественности в Череповце.

По словам главы государства, Россия является страной с хорошими специалистами, которые занимаются биологической безопасностью с советских времен.

«Мы это делали, делаем и будем делать в будущем. Будем всячески поддерживать это направление, даже никаких сомнений», — подчеркнул президент РФ.

Владимир Путин напомнил, что в стране есть отличные институты, где занимаются вопросами биобезопасности. По словам президента, самым показательным результатом работы этой школы стало создание препарата против лихорадки Эбола.

Ранее глава государства заявил, что поддержит создание детского науч-поп мультсериала об эволюции человека.