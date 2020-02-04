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16:21   4 Февраля 2020
Россия

Путин заявил, что регулярные тренировки мозга продлевают молодость

Путин заявил, что регулярные тренировки мозга продлевают молодость

Президент России Владимир Путин заявил, что у людей, долго занимающихся творческой и интеллектуальной деятельностью, качество и продолжительность жизни выше, чем у других. Такое мнение он высказал во вторник, 4 февраля.

По словам президента, чем дольше человек занимается творчеством и умственной деятельностью, тем больше тренируется его мозг, что, в свою очередь, приводит к увеличению продолжительности и качества жизни. 

«Молодость продолжается из-за этого»,  — уточнил он.

Глава государства также указал на тот факт, что продолжительность жизни преподавателей высшей школы больше, чем у людей, занимающихся другими видами деятельности. 

«Это неслучайно, это связано с работой мозга», — подчеркнул Путин.

Ранее российский лидер одобрил идею разрешить студентам последних курсов педагогических вузов преподавать в школах. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество #мозг #молодость

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