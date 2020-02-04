Россия борется с терроризмом в Сирии, пока Турция «заигрывает» с боевиками в Идлибе

Боевики, которые попали в плен к Сирийской арабской армии (САА) рассказали, что Турция спонсировала запрещенную в России группировку «Джебхат ан-Нусра». Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поменял свою позицию относительно роли Дамаска и Москвы в урегулировании обстановки в Сирии. Президент Турции заявил, что астанинского процесса по САР, который начался в 2017 году, «больше не существует». На следующий день Эрдоган сообщил, что Анкара готова начать боевые действия в Идлибе, чтобы предотвратить якобы имеющие место нападения САА на мирных жителей.

Комментируя слова турецкого лидера, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в полной мере выполняет свои обязательства по сирийским договоренностям.

«В данном случае мы не согласны. Россия полностью выполняет все обязательства по сочинским договоренностям в отношении идлибской зоны», — сообщил представитель Кремля.

Глава российского МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с коллегой из Турции Мевлютом Чавушоглу. Лавров указал на факты нарушений перемирия незаконными вооруженными формированиями в Идлибе.

Несмотря на режим прекращения огня, который ввели лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 9 января, сирийская правительственная армия была вынуждена 16 января возобновить контрнаступление из-за действий боевиков. Игнорируя договоренности, джихадисты продолжали обстреливать позиции военных и жилые кварталы.

Эрдоган начал выдвигать свои обвинения и усиливать поддержку боевиков после того, как сирийские правительственные войска в Идлибе провели успешное наступление. Сейчас бойцы САА приближаются к городу Серакиб. Турция же оперативно создает вокруг него защитные укрепления. Это единственный крупный населенный пункт, который остался под контролем террористов на стратегически важной автодороге М5. Анкара не хочет, чтобы Серакиб вернулся под контроль правительственных войск.

Колонны со снаряжением, боевой техникой и боеприпасами стягиваются к границам Сирии со стороны Турции. Анкара бросает России вызов, отправляя крупные силы на помощь боевикам в Идлиб.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в понедельник, 3 февраля, турецкая артиллерия и авиация нанесли удары по 54 целям в Идлибе, «нейтрализовав» 76 сирийских военнослужащих. Эта атака стала ответом на удар сирийской армии по позициям Турции в окрестностях Серакиба. Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщает, что турецкие военные в ночь на понедельник попали под обстрел правительственных сил, поскольку не предупредили Россию о своих передвижениях.

Именно неуемные амбиции Эрдогана привели к этим последствиям, считает президент Евразийского института молодежных инициатив, политолог Юрий Самонкин. По его мнению, помимо сочинских договоренностей с Россией, Турция имеет некие теневые контракты с террористами.

«Мне кажется, что турецкая сторона в данной ситуации считает, что она одна должна влиять на политику Ближнего Востока. Это такое воссоединение национальных идей Турции в регионе. Она имела это влияние сотни лет назад. Это видно и по ситуации в Сирии и по ситуации в Ливии. Некий такой неоосманизм предлагает Эрдоган для того, чтобы Турция была ключевым геополитическим игроком и даже подвинула США», — заявил Самонкин.

В вопросе сирийского урегулирования у каждой страны есть своя позиция, и скоординировать все стороны конфликта очень сложно, считает эксперт.

«Есть турецкая сторона, которая имеет некий план общения с террористами, что подтверждается тайными двухсторонними соглашениями, и есть наша страна, которая заинтересована в том, чтобы официальная сирийская власть оставалась прежней. Россия в данной ситуации, на мой взгляд, имеет пока самую адекватную позицию, потому что мы предлагаем реальный механизм стабилизации ситуации в регионе», — добавил Самонкин.

Это происходит на фоне того, как некоторые страны «заигрывают» с боевиками и ведут профанацию борьбы с терроризмом, заключил политолог.