Путин поддержит создание детского науч-поп мультсериала об эволюции человека

Президент РФ Владимир Путин поддержит создание детского научно-популярного мультсериала об эволюции человека. Об этом он заявил в ходе встречи с общественностью в Череповце.

Общественники рассказали главе государства о том, что существует научно-популярный мультсериал для детей, он посвящен эволюции человека и помогает ребятам создавать что-то новое и интересное. Над проектом трудится небольшая группа популяризаторов науки, но творческих мощностей хватило лишь на изготовление первой серии. Автор проекта обратился к президенту РФ и рассказал, что мультсериал можно показывать детям не только в интернете, но и по федеральным каналам.

«То, что вы делаете — это замечательно просто. И я коллег попрошу, мы возьмем совершенно обязательно на контроль, найдем такие формы, которые будут для вас наиболее эффективными», — заявил Владимир Путин.

Ранее стало известно, что на встрече с общественностью главе государства понравилась идея создания в регионах кружков по естественнонаучным дисциплинам.