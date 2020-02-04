Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
РФ призвала Турцию строго выполнять сочинские соглашения по Идлибу

РФ призвала Турцию строго выполнять сочинские соглашения по Идлибу

 Клишас заявил, что реформа Конституции не повляет на взаимодействие РФ с ЕСПЧ

Клишас заявил, что реформа Конституции не повляет на взаимодействие РФ с ЕСПЧ
Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

 Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля

Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля
Эрдоган и Меркель обсудили Ливию и Сирию по телефону

Эрдоган и Меркель обсудили Ливию и Сирию по телефону

Перенджиев считает уместным введение санкций против США и Турции за их действия в Ливии

Перенджиев считает уместным введение санкций против США и Турции за их действия в Ливии
РФ призвала Турцию строго выполнять сочинские соглашения по Идлибу

РФ призвала Турцию строго выполнять сочинские соглашения по Идлибу

 Клишас заявил, что реформа Конституции не повляет на взаимодействие РФ с ЕСПЧ

Клишас заявил, что реформа Конституции не повляет на взаимодействие РФ с ЕСПЧ
Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за коронавируса

 Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля

Лукашенко анонсировал возможную встречу с Путиным 7 февраля
Эрдоган и Меркель обсудили Ливию и Сирию по телефону

Эрдоган и Меркель обсудили Ливию и Сирию по телефону

Перенджиев считает уместным введение санкций против США и Турции за их действия в Ливии

Перенджиев считает уместным введение санкций против США и Турции за их действия в Ливии
17:42   4 Февраля 2020
Россия

Путин и Эрдоган могут поговорить по телефону 4 февраля

Путин и Эрдоган могут поговорить по телефону 4 февраля

Российский глава Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган могут созвониться во вторник, 4 февраля. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы не исключаем», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, что ранее Эрдоган заявлял о намерении поговорить по телефону с Путиным. Стоит отметить, что одной из тем разговора может стать обстрел турецких военных, произошедший накануне в сирийском Идлибе. По сообщениям Министерства национальной обороны Турции, погибли четыре военнослужащих, еще девять получили ранения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#путин #песков #эрдоган

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...