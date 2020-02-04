Путин и Эрдоган могут поговорить по телефону 4 февраля

Российский глава Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган могут созвониться во вторник, 4 февраля. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы не исключаем», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, что ранее Эрдоган заявлял о намерении поговорить по телефону с Путиным. Стоит отметить, что одной из тем разговора может стать обстрел турецких военных, произошедший накануне в сирийском Идлибе. По сообщениям Министерства национальной обороны Турции, погибли четыре военнослужащих, еще девять получили ранения.