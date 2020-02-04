Путин одобрил идею разрешить студентам преподавать в школах

Российский лидер Владимир Путин поддержал идею разрешить студентам последних курсов педагогических вузов преподавать в школах. Об этом он заявил во вторник, 4 февраля, передает РИА Новости.

Учительница начальных классов Виктория Смирнова на встрече главы государства с представителями общественности в Череповце предложила решить проблему с нехваткой учителей, разрешив студентам последних курсов педвузов преподавать в школах. Путин одобрил идею.

«<...> Но почему не разрешать студентам старших курсов, я, честно говоря, не понимаю. Я думаю, что вы правы», — ответил российский лидер.

Президент также пошутил, что возможное нововведение в законодательство следует назвать «поправкой Смирновой» — по фамилии преподавательницы, предложившей идею.