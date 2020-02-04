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15:50   4 Февраля 2020
Россия

Путин одобрил идею разрешить студентам преподавать в школах

Путин одобрил идею разрешить студентам преподавать в школах

Российский лидер Владимир Путин поддержал идею разрешить студентам последних курсов педагогических вузов преподавать в школах. Об этом он заявил во вторник, 4 февраля, передает РИА Новости. 

Учительница начальных классов Виктория Смирнова на встрече главы государства с представителями общественности в Череповце предложила решить проблему с нехваткой учителей, разрешив студентам последних курсов педвузов преподавать в школах. Путин одобрил идею. 

«<...> Но почему не разрешать студентам старших курсов, я, честно говоря, не понимаю. Я думаю, что вы правы», — ответил российский лидер.

Президент также пошутил, что возможное нововведение в законодательство следует назвать «поправкой Смирновой» — по фамилии преподавательницы, предложившей идею.  

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество #школа #учитель

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