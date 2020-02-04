Путин примет верительные грамоты послов нескольких стран 5 февраля

Президент России Владимир Путин примет верительные грамоты послов нескольких стран в предстоящую среду, 5 февраля. Об этом заявляет пресс-служба Кремля.

По данным Кремля, верительные грамоты главе российского государства вручат послы Австралии, Марокко, Швеции, ФРГ, Сербии, Сингапура, Камбоджи, Греции, Ирака, Алжира, Монголии, Туниса, Ирана, Бангладеша, Великобритании, Новой Зеландии, Канады, Франции, Панамы и Казахстана. Кроме того, Владимир Путин примет верительную грамоту нового посла США в Москве Джона Салливана.

Дипмиссия Джона Салливана стартовала в России в январе 2020 года. Сенат США утвердил его кандидатуру 12 декабря 2019 года, спустя неделю американский госсекретарь Майк Помпео привел нового посла Соединенных Штатов к присяге.

31 января 2020 года глава МИД России Сергей Лавров обсудил с Джоном Салливаном состояние и перспективы развития отношений между Москвой и Вашингтоном.