Готовившего теракт анархиста Романова взяла под защиту «Новая газета»

Журналисты «Новой газеты» в понедельник, 3 февраля, выпустили материал под названием «Враг государства», где откровенно оправдывают анархиста Илью Романова, отсидевшего уже более 20 лет за различные экстремистские преступления.

Либеральное СМИ по-настоящему вступилось за человека с татуировкой «Смерть всем» на груди. Сейчас Романов находится в мордовской тюрьме, где отбывает очередной срок за то, что в 2013 году неудачно «испытал петарду», как это назвали журналисты «Новой». На деле же, самодельное взрывное устройство, как показало следствие, вспыхнуло и разорвало руку анархиста по пути к зданию военкомата в Нижнем Новгороде, где он и планировал устроить теракт.

Также известно, что действовал Романов часто не один, а вместе с супругой Ларисой Щепцовой, которая состояла в группировке «Новая революционная альтернатива» (НРА). Так, именно эта организация взяла на себя ответственность за взрыв в Останскинском военкомате Москвы в 1997 году. Тогда супруга смогла «выгородить» Романова, не дав никаких показаний в его сторону. Щепцову тогда осудили на шесть с половиной лет, а ее мужу дали два с половиной, так как в ходе обыска нашли у него наркотики, пишет Федеральное агентство новостей.

После выхода из российской тюрьмы Романов решил отправиться на Украину, где пытался организовать отряд для создания собственной революционной республики, но был арестован сотрудниками СБУ.

Романов с женой в 90-х ограничивались драками с ОМОН-ом и самодельными бомбами, к 2000-м готовили крупные теракты, а сегодня поддерживают «оппозицию» на массовых беспорядках в России. Кроме того, анархист успокаивает организаторов и участников незаконных акций тем, что в тюрьме, в общем-то, неплохо.

«О тюрьме сказал бы так: не бойтесь тюрьмы, молодежь, идите спокойно в тюрьму, воюйте с капиталом, воюйте с буржуазным государством, идите в тюрьму и ничего не бойтесь, вам там будет нормально. Нормально. Никто вас никуда не загонит. Сейчас, я могу сказать, товарищи с воли греют нормально, передают посылки, передачи… Я вам говорю: совершенно ничего страшного в отсидке нету. Поэтому не бойтесь, воюйте. Я себя чувствую прекрасно после выхода из тюрьмы и вам желаю того же, когда настанет ваш час», — пишет он.

Романов и в тюрьме не оставляет свою деятельность. Однажды он был уличен в том, что рассылал с краденного телефона ролики ИГИЛ* (организация запрещена на территории России). В свете всех данных, оправдательные тексты «Новой» кажутся лишь закономерным продолжением деятельности ее спецкора Дениса Короткова, который, как и анархист Романов, открыто заявляет о том, что получает деньги от Ходорковского. Впрочем, второй упоминает среди своих спонсоров и блогера Алексея Навального.

*Организация запрещена на территории РФ.