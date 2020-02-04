Путин заявил, что данных о причастности экс-главы Чувашии к коррупции нет

Президент России Владимир Путин заявил, что нет информации о причастности к коррупции экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева. Об этом он заявил в ходе встречи с общественностью в Череповце.

По словам главы государства, нельзя работать на таком посту без уважения к людям.

«Если этого нет, нужно оставить должность», — считает президент РФ.

В январе 2020 года глава Чувашии Михаил Игнатьев несколько раз попал в федеральную повестку, вызвав негативную реакцию общественности. Сначала он заявил, что нужно «мочить журналистов и блогеров», приезжающих в регион и делающих репортажи «не о том, о чем надо».

После этого на церемонии вручения ключей от новой пожарной техники Игнатьев заставил сотрудника МЧС прыгать за ними, высоко подняв их над головой. Сам Игнатьев счел случившееся веселой шуткой, а позднее назвал происками конкурентов. Члены комиссии по этике «Единой России» единогласно проголосовали за его исключение из партии, окончательное решение принял президиум генсовета партии.

Через несколько дней президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии за «абсолютно неприемлемое поведение». Официальный представитель Кремля назвал поступок бывшего губернатора «совсем некрасивым» событием.