Норвегия не пустила ансамбль Северного флота выступать на фестивале культуры
Фестиваль культуры Barents Spektakel в норвежском городе Киркенесе в этом году пройдет без Ансамбля песни и пляски Северного флота. Коллективу отказали во въезде в Норвегию из-за того, что они не могут сделать отпечатки пальцев на визу, сообщает телекомпания NRK.
Музыканты ансамбля считаются военными, поэтому им запрещено делать отпечатки пальцев для получения шенгенской визы. Минобороны и МИД Норвегии приняли решение отказать ансамблю во въезде в страну.
В 2019 году коллектив уже выступал в Норвегии на праздновании 75-летия освобождения Финнмарка от фашистов. Представитель департамента коммуникаций МИД Вера Хельстрем отметила, что тогда власти Норвегии сделали исключения для коллектива по правилам въезда в страну.
«Норвегия может в особых случаях делать исключения из этого требования, в частности, при очень важных для Норвегии встречах (российских представителей) с норвежскими властями», — пояснила она.