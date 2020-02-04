Норвегия не пустила ансамбль Северного флота выступать на фестивале культуры

Фестиваль культуры Barents Spektakel в норвежском городе Киркенесе в этом году пройдет без Ансамбля песни и пляски Северного флота. Коллективу отказали во въезде в Норвегию из-за того, что они не могут сделать отпечатки пальцев на визу, сообщает телекомпания NRK.

Музыканты ансамбля считаются военными, поэтому им запрещено делать отпечатки пальцев для получения шенгенской визы. Минобороны и МИД Норвегии приняли решение отказать ансамблю во въезде в страну.

В 2019 году коллектив уже выступал в Норвегии на праздновании 75-летия освобождения Финнмарка от фашистов. Представитель департамента коммуникаций МИД Вера Хельстрем отметила, что тогда власти Норвегии сделали исключения для коллектива по правилам въезда в страну.