Водолацкий считает, что Европа искажает правду о Второй мировой войне в угоду США

Первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий высказал мнение, что демонизация СССР и современной России вызвана тем, что в последние годы наша страна резко усилила свое влияние в мире.

Такое мнение депутат высказал в беседе с Nation News, комментируя заявление польского министра иностранных дел Яцека Чапутовича о том, что Варшава одержала победу в «историческом споре с Россией». По словам Чапутовича, Россия якобы пыталась исказить информацию о событиях Второй мировой войны в пользу советского народа и Красной армии.

Водолацкий напомнил, что Россия за последние пять лет мощно проявила себя на международном уровне.

«Мы успешно заняты решением многих проблем, боремся с терроризмом и не даем США построить однополярный мир. Что касается заявлений западных политиков, когда нормальные аргументы не срабатывают, — включаются так называемые "грязные технологии"», — напомнил депутат.

По его словам, на Россию пытаются воздействовать, используя самые разные механизмы, начиная от нападок на наших спортсменов и заканчивая фальсификацией исторических фактов и ограничением участия нашей страны в разных мероприятиях.

В последнее время, на фоне подготовки масштабного празднования 75-летия Великой Победы, которое россияне будут отмечать в мае 2020 года, все чаще совершаются нападки именно в этой сфере.

«Эти механизмы зачастую выходят за рамки человеческого разума. В 2020 году в нашей стране отмечают 75-летие Великой Победы. Для России и ее народа — это величайшая дата, и чем она ближе, тем яростнее старания всех западных шизофренических структур», — отметил Водолацкий.

В Восточной Европе распространением антироссийских настроений, по его словам, руководят Соединенные Штаты Америки, которые, стремясь к мировому первенству, пытаются навязывать свою позицию не только европейцам, но и россиянам. Для того, чтобы не допустить искажения истории, необходимо вести с подрастающим поколением образовательно-профилактическую работу, чтобы у молодежи не было сомнений в том, что именно наша страна победила в той войне.

«Наши дети и внуки должны знать, что величайшую победу, за которую были отданы десятки миллионов жизней, никогда нельзя забыть. Естественно, нужно бороться с этой чудовищной ложью и решать задачи для того, чтобы нам было не стыдно за своих предков», — подчеркнул депутат.

По его словам, на фоне масштабной информационной войны, которая ведется против России, подобные образовательные мероприятия нужно проводить не только в средних и высших образовательных учреждениях – было бы очень полезно организовывать круглые столы для журналистов, политиков и историков на тему событий Второй мировой войны.

Напомним, конференция, посвященная развенчанию мифов о Второй мировой войне, прошла 30 января в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Участники обсудили суть пакта Молотова – Риббентропа, о котором в обществе сложилось искаженное представление, а также истинную роль Польши в Холокосте.