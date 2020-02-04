Путину понравилась идея создания в регионах кружков по естественнонаучным дисциплинам

Президенту России Владимиру Путину понравилась идея создания кружков по естественнонаучным дисциплинам в регионах страны. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности в Череповце.

Общественники рассказали главе государства, что существует проект, в рамках которого группа детей из 15 человек и два преподавателя приглашаются в МФТИ. Дети занимаются с ведущими методистами физтеха и тренерами международных олимпийских сборных, учителя тем временем проходят курсы повышения квалификации и пишут программу кружка. Такие курсы длятся две недели, затем группа возвращается домой и создает в регионе кружок по биологии, математике, физике или другому предмету.

«Это хорошая практика. Надо ее учесть обязательно. Спасибо за идею. Обязательно посмотрим», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Ранее на встрече с общественниками речь зашла об изменениях в Конституции. Путин заявил, что предложенные поправки продиктованы жизнью.